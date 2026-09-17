Denuncian la caída del censo electoral y del voto joven antes de legislativas marroquíes

El colectivo señaló también que la franja de 25 a 34 años ha pasado del 19 % al 15 % del censo, según sus observaciones preliminares presentadas este jueves en Rabat durante una rueda de prensa para explicar los preparativos de cara al seguimiento de los comicios legislativos del próximo 23 de septiembre.

En las próximas elecciones están llamados a votar más de 15 millones de personas, de una población de 37 millones y de un censo potencial de cerca de 28 millones de marroquíes con derecho a voto, para elegir los 395 diputados de la Cámara de Representantes, la cámara baja del Parlamento.

En Marruecos, para poder votar no basta con alcanzar la mayoría de edad, sino que es necesario inscribirse en unas listas electorales gestionadas por el Ministerio del Interior, la autoridad encargada de la organización de los comicios.

Además de la evolución demográfica del censo, el colectivo apuntó a otras anomalías detectadas en el arranque de la campaña, como campañas de difamación recíprocas entre partidos y candidatos, y restricciones y detenciones de miembros de partidos opositores que han difundido posiciones abstencionistas.

Una delegación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) criticó a principios de septiembre que el número de personas inscritas en estas listas está muy por debajo de la población en edad de votar, y en particular el hecho de que los jóvenes no representen más del 3 % de los inscritos.

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El CAOE se considera la red de observación electoral más amplia de Marruecos y agrupa a 70 asociaciones dedicadas a esta tarea. También es la más antigua, ya que comenzó a supervisar las elecciones en el país en 2002.