Desarticulan red criminal en la primera noche del nuevo toque de queda nocturno en Ecuador

Las detenciones se realizaron en las ciudades de Machala y Pasaje, situadas en la provincia de El Oro, que junto a Guayas, Manabí y Los Ríos, inició este jueves un nuevo período de toques de queda nocturnos, el tercero de este tipo que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decreta en lo que va de año, como parte de su "guerra" declarada al crimen organizado.

La operación, bautizada como 'Sombra', involucró a un centenar de policías y quince fiscales para realizar de manera simultánea 18 allanamientos y registros a inmuebles, detalló el ministro del Interior, John Reimberg, en un comunicado.

Allí se concretaron las detenciones a los integrantes de esta red vinculada al grupo criminal 'Lobos Box', una facción disidente de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosamente actualmente en Ecuador. También se decomisaron armas y cuatro motocicletas.

De acuerdo con las investigaciones, esta presunta organización estaría relacionada con delitos como sicariato (asesinato por encargo), asesinato, extorsión, robo, tráfico de drogas y tenencia de armas de fuego, según reportó en un comunicado el Ministerio del Interior.

Sus acciones se habrían concentrado principalmente en amenazas contra comerciantes y propietarios de fincas.

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Las autoridades también investigan su presunta vinculación con la utilización de menores de edad en actividades ilícitas.

La investigación determinó la presunta planificación de un atentado por parte de tres de los detenidos, identificados como Diego Macas ('Nacho'), Robin Macas ('Patrón') y Kleber Herrera ('Gato'), que finalmente no llegó a ejecutarse.

Además, se identificaron varios hechos relacionados con el decomiso de marihuana, cocaína y otras sustancias sujetas a fiscalización, así como el hallazgo de armas ilegales.

El nuevo toque de queda nocturno decretado en cuatro de las veinticuatro provincias de Ecuador rige del 17 al 30 de septiembre, entre las 00:00 hora local (5:00 GMT) y las 5:00 (10:00 GMT), lo que abarca a Guayaquil, la capital de Guayas y la ciudad más poblada de Ecuador, uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal que atraviesa el país.

El toque de queda es parte de uno más de los sucesivos estados de excepción emitidos por Noboa desde que a inicios de 2024 declaró al país bajo "conflicto armado interno" contra las bandas criminales, a las que pasó a catalogar como grupos terroristas y que se les atribuye que Ecuador esté a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.

Este último estado de excepción, al igual que los anteriores, restringe por 60 días algunas libertades fundamentales como la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, además de la de movimiento durante el toque de queda, con el objetivo de facilitar a la Policía y Fuerzas Armadas irrumpir en viviendas e interceptar comunicaciones sin una orden judicial previa.

No obstante, esas medidas no evitaron que Ecuador cerrara el 2025 con una cifra récord de 9.283 homicidios, que le sitúan a la cabeza de Latinoamérica como uno de los países más violentos de la región.