Desestiman demanda contra Springsteen por el uso comercial de la foto del coche Pontiac

La demanda fue presentada en 2023 por los herederos de Louis A. Billotti, dueño del vehículo de 1968 usado en la foto de la portada que fue tomada durante una sesión de dos días en la residencia de Springteen en Nueva Jersey.

Las sesiones fotográficas se realizaron el 14 de septiembre y el 18 de octubre de 2021 por las que recibió un total de 1.200 dólares, señala hoy el diario digital nj.com.

Para ese entonces, no existían contratos escritos y los acuerdos se realizaban por teléfono y mensaje de texto con los fotógrafos, de acuerdo con documentos legales citados por el diario.

Posteriormente, los herederos alegaron que se le había prometido a Billotti un contrato adicional si las fotografías del coche se utilizaban con fines comerciales, pero nunca se llegó a ningún acuerdo.

Billotti recibió 750 dólares por la primera sesión y 450 dólares por la segunda, lo que suma un total de 1.200 dólares.

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Los herederos, que demandaron por tergiversación negligente y enriquecimiento ilícito, aseguran que 'The boss', como se conoce al artista, usó fotografías del coche en la portada de un álbum, en productos de merchandising y durante una gira.

No obstante el miércoles, tras dos años de la demanda, la División de Apelaciones del Tribunal Superior de Nueva Jersey dictaminó por unanimidad que la supuesta promesa de suscribir un contrato con Billotti no estaba respaldada por las pruebas y era demasiado vaga, señala además nj.com.

La decisión indica además que la sucesión no pudo identificar al representante de Springsteen que supuestamente prometió a Billotti un contrato adicional, y ningún testigo escuchó dicha promesa de primera mano.

El músico admitió haber hablado con Billotti, pero negó haberle prometido más dinero, y los herederos no pudieron identificar ninguna pérdida financiera causada por haber confiado en la supuesta promesa.