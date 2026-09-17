Detenido el presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte en México

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó del arresto del sospechoso del crimen en un mensaje en X, en el que incluyó una fotografía del detenido. Según informaron a EFE fuentes conocedoras del caso, la detención se produjo en Cuautla, lugar donde ocurrió el crimen y ubicada a 120 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

El sospechoso, identificado como Francisco Javier, alias El Trompas, cuenta con una ficha de búsqueda y captura desde el miércoles, cuando las autoridades lograron establecer su identidad.

La detención, anunciada cinco días después del crimen, se da menos de 30 horas después de que la Fiscalía de Morelos emitiera el miércoles una ficha de búsqueda y captura contra el sospechoso, señalado como probable responsable del delito de feminicidio.

Gracía Harfuch detalló que la detención fue resultado de trabajos coordinados para localizar al presunto asesino, ya que en el operativo participaron agentes de diverdas instituciones como la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía de Morelos y autoridades estatales.

Finalmente, el funcionario señaló que la prevención de los feminicidios es una prioridad del Gobierno mexicano.

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"Cuando no se ha logrado impedir que una mujer sea víctima de esta violencia, nuestra obligación es esclarecer los hechos, detener a los responsables y combatir la impunidad con toda la fuerza del Estado", sostuvo.

El detenido, quien presuntamente cuenta con antecedentes penales, es señalado como probable responsable del delito de feminicidio, bajo el cual se investigan inicialmente las muertes violentas de mujeres en el país hasta determinar si hubo razones de género detrás del crimen.

Tacoronte fue asesinada con un arma blanca el pasado sábado 12 de septiembre en Cuautla, adonde había acudido a la Feria Nacional de Medicina Tradicional.

La joven había llegado a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y residía en la ciudad de Cuernavaca, capital estatal situada a unos 80 kilómetros al sur de Ciudad de México y 50 kilómetros de Cuautla.

El asesinato ha provocado indignación dentro y fuera de México después de conocerse que Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, tras los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, que ya habían generado protestas y paros estudiantiles.

Morelos registra la segunda tasa más alta del país en feminicidio (1,97 víctimas por cada 100.000 mujeres, ante una media nacional de 0,55) y en homicidio doloso de mujeres: (4,49, frente a una media nacional de 1,27), según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.