Detenido en Alemania un seguidor del sospechoso de planear un atentado contra una iglesia

Se trata de un ciudadano iraquí que fue aprehendido en el día de hoy en la zona de Barnim, en la región de Brandeburgo (este), de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado (GBA).

Se le imputan una tentativa de fundar un grupo terrorista, la preparación de un acto violento grave peligroso para el Estado y una infracción contra la ley de armas.

En concreto, la GBA afirma que el detenido "comparte la ideología radical islamista" del EI y que en primavera de 2025 tramó con otros individuos llevar a cabo en Alemania atentados contra personas "infieles" desde su punto de vista.

"Con este objetivo ya había adquirido un arma de fuego y había llevado a cabo actividades de reconocimiento en una iglesia en Bremen. Ésta iba a ser, según su plan, el primer objetivo de un atentado del grupo", destacó la fiscalía.

Según su reconstrucción de los hechos, el detenido consiguió reclutar a una persona "aún desconocida" para hacer realidad estos propósitos, mientras que fracasó a la hora de hallar a más posibles cómplices.

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El sospechoso compareció este jueves ante el juez de instrucción del Tribunal Federal, el cual decretó su ingreso en prisión provisional mientras continúan las investigaciones.