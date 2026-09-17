Detienen a dos extorsionadores del sector cárnico en el estado mexicano de Jalisco

El titular de la dependencia detalló -en un mensaje en la red social X- que los detenidos fueron identificados como alias El Fiera y alias El Coreano, que además "contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada, homicidio y asociación delictuosa".

Fuentes oficiales confirmaron a EFE que el grupo delictivo utilizaba comunicaciones extorsivas contra los comerciantes, además de usar plataformas de internet para dificultar su localización.

Las fuentes también aseguraron que han sido detenidas ocho personas de esta supuesta célula criminal, que tiene sus principales operaciones en el estado de Tabasco (sureste), a unos 1.171 kilómetros de Jalisco.

La SSCP afirmó -en un comunicado- que las diligencias ocurrieron en Jalisco, donde se ha desplegado la Estrategia Nacional contra la Extorsión, cuyo objetivo es dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con células delincuenciales dedicadas a este delito.

Bajo estas líneas de investigación, la nota precisó, que se confirmó la presencia de los dos acusados en la ciudad de Guadalajara, capital del estado, por lo que se implementó un operativo para detenerlos.

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La operación fue ejecutada por agentes de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El sector cárnico es uno de los muchos afectados por el delito de la extorsión en México, donde desde enero de 2026, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han señalado el incremento de este crimen que afecta la economía del país y pone en riesgo la vida de los comerciantes.

Ante este panorama, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reconocido la extorsión como uno de los crímenes que poco han disminuido durante su gobierno, que el próximo 1 de octubre cumplirá dos años de gestión.