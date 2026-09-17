Detienen en Rusia a un observador electoral del partido pacifista Yábloko

"Dos agentes de paisano con pasamontañas y un agente uniformado llegaron desde Rostov del Don, a unos 100 kilómetros de distancia, para llevarse a (Boris) Mikliukov. Lo subieron a un vehículo no oficial y lo trasladaron a Rostov del Don, presuntamente a la comisaría 8. Hasta el momento, no se ha podido contactar con él", informó Yábloko en redes sociales.

La formación indica que los motivos de la detención "se desconocen".

Según informaciones preliminares, el incidente puede estar relacionado con un comentario del detenido en redes sociales.

Rusia celebra a partir de mañana elecciones legislativas durante tres días en las que el partido gobernante, Rusia Unida, busca revalidar su mayoría constitucional.

Yábloko, la única fuerza que se opone abiertamente a la guerra en Ucrania, no podrá participar en los comicios a la Duma o cámara baja del Parlamento ruso, pero algunos de sus candidatos aún tienen opciones para acceder a cámaras regionales.