Disturbios frente al Parlamento albanés por un proyecto de lujo vinculado a familia Trump

Los choques se produjeron en el día 110 de la denominada 'Revolución del Flamenco', una ola de protestas iniciada a finales de mayo contra varios proyectos urbanísticos en la costa adriática vinculados a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Unos 1.600 policías fueron desplegados desde primera hora de la mañana en torno al Parlamento, según informó la televisión Top Channel, mientras alrededor de 2.000 manifestantes se habían concentrado ya en la zona cuando comenzó la sesión parlamentaria.

Los manifestantes lanzaron huevos contra los agentes y varios de ellos fueron detenidos, según pudo verse en las imágenes retransmitidas en directo por televisión.

En algunas avenidas los participantes bloquearon además la circulación con contenedores de basura volcados.

La protesta se desplazó posteriormente hacia el Ministerio del Interior, donde algunos manifestantes derribaron una barrera metálica e intentaron romper el cordón policial, que fue reforzado con unidades especiales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lo que comenzó a finales de mayo como una protesta ecologista contra proyectos turísticos en la costa se ha convertido en un movimiento más amplio contra el Gobierno socialista del primer ministro, Edi Rama, pero también contra el principal partido de la oposición, el Partido Democrático de Sali Berisha.

Las protestas expresan malestar por la corrupción y por las denuncias sobre apropiaciones de terrenos en la costa vinculadas a grandes empresarios y grupos criminales y consideran que los dos partidos mayoritarios defienden los intereses de oligarcas y no los de los ciudadanos.

"Gobierno criminal, vuestro fin está cerca. Policía, no protejáis a los criminales. Rama a la cárcel, Berisha a la cárcel", corearon los manifestantes.

La bautizada 'Revolución del Flamenco' toma su nombre de los flamencos que anidan en el humedal protegido de Vjosa-Narta, una zona que, según organizaciones ecologistas, está amenazada por uno de los proyectos impulsados por Kushner.