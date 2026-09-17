Docentes paraguayos levantan huelga, pero mantienen reclamos de mayores recursos al sector

El secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Auténtica (OTEP-A), Gabriel Espínola, dijo a periodistas que los docentes regresarán a las aulas después de sostener una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, quien mostró una "apertura" ante las peticiones de los maestros.

Los docentes acudieron divididos a la huelga, después de que un sector mayoritario, que dice representar al 75 % de los maestros del país, firmara la víspera un acuerdo con el Gobierno del presidente Santiago Peña que garantiza un aumento salarial del 5 %.

Los maestros exigían inicialmente un incremento de sueldos del 8 %.

"Nosotros vamos a seguir trabajando con los parlamentarios para obtener mayor inversión para la educación pública", agregó Espínola, al tiempo que calificó la paralización de actividades como un éxito.

En este sentido, apuntó que pedirán ante el bicameral Congreso paraguayo, que controla el oficialismo y actualmente discute el proyecto de presupuesto general para 2027, la garantía de mayores recursos para las contrataciones de docentes especialistas en primera infancia y educación inclusiva.

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Además, exigen que se garantice la gratuidad de la educación, un punto al que, aseguraron, no se ha comprometido el Gobierno paraguayo.

También hoy, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, apuntó en una entrevista con la Radio Monumental que el acatamiento de la huelga no superó el 11 % y que los docentes se ausentaron, principalmente, en escuelas de Asunción, la capital del país, y el vecino departamento Central.

El pasado 1 de septiembre, el Ejecutivo de Peña presentó al Congreso un proyecto de ley de presupuesto para 2027 por 166,3 billones de guaraníes (25.700 millones de dólares), que prevé, entre otros, 10,4 billones de guaraníes (unos 1.757 millones de dólares) para educación, según explicó entonces el titular del Parlamento, el oficialista Basilio Núñez.

También esta semana el Gobierno de Peña logró desactivar una protesta que mantenían los médicos del sector público en reclamo de un ajuste salarial, más contrataciones, así como la dotación de equipos y medicamentos para los hospitales.