Ecuador incorpora pozo petrolero que aporta 1.543 barriles diarios a producción nacional

El pozo direccional DRRA-050 se encuentra en el activo Shushufindi, ubicado en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.

Con su puesta en funcionamiento y otras intervenciones técnicas, la producción del campo Drago pasó de 3.225 barriles diarios en septiembre de 2025 a 7.006 barriles al 14 de septiembre de este año, lo que supone un incremento aproximado de 17 %.

Petroecuador atribuyó este crecimiento a la perforación de nuevos pozos, el reingreso a instalaciones existentes y el reacondicionamiento de pozos cerrados.

El campo Drago, que lleva 19 años en producción, es el segundo mayor productor de Sushufindi, integrado también por los campos Aguarico, Shushufindi, Cobra y Condorazo.

La empresa explicó que el nuevo pozo fue perforado siguiendo una trayectoria diseñada para alcanzar una zona específica del yacimiento, una técnica que permite optimizar el acceso a las reservas y reducir la necesidad de nuevas instalaciones en superficie.

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El Gobierno señaló que el aumento de la producción del campo contribuirá a fortalecer la producción de la petrolera estatal, que actualmente se sitúa en 371.379 barriles de petróleo al día.