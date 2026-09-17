EE.UU. impone nuevas sanciones a empresas mineras y de defensa de Cuba

El Secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en un comunicado que los sancionados son "cuatro empresas estatales que saquean las reservas de níquel de Cuba para beneficio del régimen, cuatro empresas militares dedicadas a la investigación y el desarrollo de sistemas de armas, capacidades navales y simulación de campos de batalla, y tres oficiales militares que las dirigen".

Las sanciones se imponen en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 14404 del presidente Donald Trump, llamada "imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos".

Rubio señala que "durante décadas, el régimen cubano ha canalizado todos los recursos de la isla hacia una élite militar reducida y corrupta, dejando a los cubanos comunes sin electricidad, alimentos ni dignidad".

Y afirma que "la Administración Trump no permanecerá impasible mientras la élite cubana se enriquece mediante la extracción de recursos y los acapara para el aparato de seguridad represivo de Cuba, mientras el pueblo cubano sufre carencias".

En el mismo comunicado, el secretario de Estado recuerda que "el presidente Trump mantiene su compromiso con una Cuba gobernada por su pueblo, no por una clase militar que trata el futuro de la isla como su herencia privada".