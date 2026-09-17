El brote de malaria en Alemania se cobra su tercera víctima moral

El brote de malaria en Alemania se cobra su tercera víctima moral

Berlín, 17 sep (EFE).- Una persona que residía en el barrio de Schwanheim, cerca del aeropuerto de Fráncfort, murió este jueves a consecuencia de una infección de malaria y se convirtió en la tercera víctima mortal de un brote de esa enfermedad tropical que se detectó en julio pasado en la ciudad alemana.