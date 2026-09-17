El cineasta Patricio Guzmán será despedido en el cementerio parisino de Père Lachaise

En un escueto mensaje, la familia hizo saber que la despedida tendrá lugar a las 13:30 horas en el crematorio del famoso campo santo de la capital francesa, donde se encuentran las tumbas de personajes ilustres como Jim Morrison, Édith Piaf o Frédéric Chopin, entre muchos otros.

El aclamado cineasta, radicado en Francia hace más de cuatro décadas, realizó más de una veintena de películas, en su mayoría trabajos documentales.

Entre ellos destaca sobre todo 'La Batalla de Chile' (1975-1979), una trilogía que retrata los álgidos años de la Unidad Popular (1970-1973) y la desestabilización política que culminó en 1973 con el golpe de Estado contra Salvador Allende.

La película, que Guzmán tuvo que sacar clandestinamente del país producto de la persecución de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), se transformó en el documental latinoamericano más difundido de la historia y una obra de referencia del documental político a nivel global.

En 2023, Guzmán recibió en Chile el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales, un galardón que se sumó a otros logros como el Oso de Plata al mejor guion de la Berlinale en 2015 por su documental 'El botón de nácar' o el Goya a la mejor película iberoamericana en 2022 por 'La cordillera de los sueños', primer documental que logró ese premio.

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Por ese título se llevó además el reconocimiento a mejor documental en el festival de Cannes y por 'Nostalgia de la luz' el Premio del cine Europeo a mejor documental en 2010.