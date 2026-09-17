El Consejo de Cine de Israel pide la proyección urgente de 'NAZA' entre sus miembros

En un comunicado, el Consejo, que concede ayudas y promociona el sector cinematográfico israelí, afirma que "ocultar la película a profesionales del sector en Israel refuerza la sospecha de que se trata de una película manipulada al servicio de los enemigos de Israel, principalmente Hamás".

El documental, realizado por los periodistas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, ganó el premio especial del jurado en el Festival de Venecia el pasado sábado. Por el momento solo se está proyectando en festivales, pero tiene prevista su proyección en salas de cine a principios de octubre.

En él, 24 oficiales de inteligencia israelí describen los métodos y estrategias -incluido el uso de la IA- usados para matar, de forma sistemática, a palestinos y hacer inhabitable la Franja de Gaza.

Tras su proyección en Venecia -está previsto que vaya al Festival de Cine de Nueva York-, el documental ha suscitado una oleada de críticas en Israel, tachando a sus directores de "traidores" y llamando por parte del Gobierno de Benjamín Netanyahu a quitarles la nacionalidad y a investigar a los soldados que salen en él.

"Impedir la exhibición de la película en Israel y ocultarla a profesionales del sector plantea serias dudas y refuerza la sospecha de que se trata de una película propagandística manipulada", dice el Consejo del Cine de Israel, dependiente del Ministerio de Cultura israelí, cuyo ministro llamó a quitar la nacionalidad a los periodistas y pidió investigar sus fuentes.

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Aún se desconoce si la cinta se podrá ver en Israel, donde existe un mecanismo de censura de películas a cargo del Consejo de Revisión Cinematográfica, dependiente también del Ministerio de Cultura.

En la nota, el Consejo del Cine de Israel incide en que este "ocultamiento" -es habitual que pase un tiempo entre que una película circula por festivales y se proyecta en cines- suscita "serias preocupaciones, ya que la obra sirve a los enemigos de Israel, principalmente a Hamás en Gaza, a expensas de los soldados israelíes".

Gran parte del documental está basado en investigaciones previas realizadas por el periodista Abraham desde 2023 y publicadas en la revista israelí-palestina +972 o en el diario británico The Guardian, que además produce 'NAZA'.

En esas investigaciones, varias fuentes de inteligencia describen cómo nada de lo que sucede en Gaza "ocurre por accidente" y cómo Israel pasó de autorizar tras el 7 de octubre la muerte de decenas a cientos de civiles como 'daño colateral' en ataques contra altos cargos de Hamás.

El documental también describe la práctica israelí de bombardear viviendas palestinas, con familias enteras dentro, una vez el padre de familia y presunto miliciano de Hamás regresa a su casa, así como el diseño de modelos de inteligencia artificial que predicen -según patrones de las llamadas de sus teléfonos y con 15 % de error- si un gazatí es o no probablemente un miliciano.

'NAZA' toma su nombre del acrónimo utilizado por el servicio de inteligencia de Israel para estimar el número de civiles que morirá en un ataque aéreo en Gaza, por ejemplo "20 NAZA".