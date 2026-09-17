El desempleo en Argentina subió al 7,9 % en el segundo trimestre de 2026

La tasa de desempleo del segundo trimestre en el país suramericano se ubicó 0,3 puntos por encima de la registrada en igual periodo de 2025, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Entre abril y junio último, el mercado laboral de Argentina operó en un contexto en que la actividad económica se contrajo el 0,6 % en relación al primer trimestre del año, con sectores como el comercio y la industria, que son los que más personas emplean, en situación de estancamiento.

El informe del Indec señala que, en el segundo trimestre 1.164.000 personas no tenían empleo, 19.000 más que en el primer trimestre de 2026.

Esta medición abarca solo a los 31 conglomerados urbanos más importantes del país, donde viven 30,1 millones de personas, sobre un total de población en Argentina de unos 46,6 millones de habitantes.

La tasa de ocupados que demandaron otro empleo fue del 16,9 %, con un ascenso de 1,1 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y un descenso de 0,2 puntos porcentuales con respecto al segundo trimestre de 2025.

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Entre abril y junio pasados, el total de personas con trabajo que buscaban otro empleo fue de casi 2,5 millones de personas.

El informe también revela que la tasa de informalidad laboral se ubicó en un récord del 45 %, con 6,1 millones de personas trabajando en esa condición, lo que implica un salto de 0,8 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre de este año y un alza de 1,8 puntos porcentuales con respecto al segundo trimestre de 2025.

Argentina registró un máximo de desempleo del 24,1 % en el segundo trimestre de 2002, tras el estallido de una de las peores crisis económicas, políticas y sociales que ha vivido el país.