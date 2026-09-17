El Ejército de Sudán gana terreno en Kordofán ante el avance paramilitar en el este

El portavoz de las Fuerzas Especiales de Kordofán, Mohamed Didan, afirmó a EFE que sus unidades -compuestas por el Ejército, los servicios de Inteligencia y la Resistencia Popular- se hicieron con el control de zonas aledañas a una estratégica carretera que conecta las regiones de Kordofán, Darfur y la capital, Jartum.

Se trata de la zona de Sharshar, al noreste de la ciudad de Bara -capturada por el Ejército a finales de julio-, además de Al Mamsuka, que se encuentra al oeste de la capital del estado de Kordofán del Norte, Al Obeid, donde las tropas gubernamentales están tratando de evitar un nuevo asedio de las FAR.

El Ejército se hizo también con la zona de Al Farshaya, en el estado de Kordofán del Sur, y los soldados están avanzando hacia la ciudad de Al Dubaibat, donde están desplegadas varias unidades de los paramilitares y las Fuerzas Armadas Sudanesas pretenden cercarlas.

Esto se produce en paralelo a los avances de las FAR y de su aliado rebelde, el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N), en el estado suroriental de Nilo Azul, donde ayer lograron hacerse con una guarnición del Ejército sudanés en los alrededores del monte Kadam.

Precisamente, las fuerzas gubernamentales afirmaron el domingo haber recuperado el control de ese monte, que es la primera línea de defensa de la 4ª División de Infantería del Ejército sudanés y permite vigilar y asegurar la franja fronteriza con Etiopía, donde las FAR y el SPLM-N están tratando de consolidar terreno.

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Jartum ha acusado a Adís Abeba en repetidas ocasiones de permitir el desplazamiento de combatientes de los paramilitares desde su territorio, además de lanzamientos de drones desde suelo etíope hacia posiciones de las tropas gubernamentales en Sudán.

Eso ha provocado el desplazamiento de miles de personas, en un momento en el que Sudán ya es el escenario de la peor crisis de desplazamiento del planeta, según la ONU, que estima que alrededor de 14 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde el estallido de la guerra en 2023.