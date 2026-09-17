El estratega de De la Espriella fue elegido para presidir la junta directiva de Ecopetrol

Suárez reemplaza al exministro Luis Felipe Henao, quien confirmó el relevo en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que agradeció a De la Espriella por la confianza durante lo que calificó como la "presidencia de transición de Ecopetrol".

"Doy la bienvenida a la nueva Junta Directiva y, con ella, a Carlos Suárez y a Claudia Lafaurie", escribió Henao, quien continuará como integrante del órgano directivo, pero en calidad de representante de los accionistas minoritarios de la mayor empresa de Colombia.

La elección de Suárez se produjo en la mañana de este jueves y contó con el respaldo unánime de los nueve miembros de la Junta, según informan los medios colombianos citando fuentes al interior de la reunión.

Henao, quien había sido ratificado el pasado martes como presidente de la Junta durante la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que renovó seis de los nueve puestos del organismo, señaló que los nuevos integrantes serán "fundamentales" para recuperar el gobierno corporativo de la empresa, combatir la corrupción, evitar cortes eléctricos en el país y retomar la exploración petrolera.

El relevo se produce dos días después de que el Gobierno de De la Espriella impulsara una renovación de la Junta Directiva de Ecopetrol, en la que ingresaron seis personas. Además de Suárez Lafaurie, accedieron Jorge Jaller, José Camilo Manzur, Ludmila Vergara y Betzy Martínez.

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Se mantuvieron en el órgano directivo, además de Henao, Ricardo Rodríguez Yee y César Loza, este último representante de los trabajadores.

El nuevo presidente de la Junta es abogado y durante la campaña presidencial de 2026 fue uno de los principales estrategas de De la Espriella. Está considerado una de las personas clave en el círculo de confianza del presidente y hasta el momento no tenía ningún cargo público.

La nueva Junta de Ecopetrol tendrá entre sus primeras tareas participar en la definición del presidente de la compañía (distinto del de la Junta), mientras la petrolera enfrenta decisiones sobre exploración y producción de hidrocarburos, seguridad energética, inversiones y gobierno corporativo.