El Gobierno de Portugal anuncia nueva bajada de impuestos para paliar efectos de la guerra

"No tenemos influencia alguna sobre el origen de esta crisis, pero sentimos, y mucho, su impacto. Y somos conscientes de que este impacto puede prolongarse e incluso agravarse ya la próxima semana", dijo Montenegro en una declaración desde su residencia oficial en Lisboa para informar de las medidas adoptadas este jueves en el Consejo de Ministros.

El primer ministro se refirió a que son "tiempos difíciles" y dijo que comparte las "angustias" de los portugueses y que el Ejecutivo también está preocupado por "la incertidumbre que llega desde el extranjero".

Las medidas aprobadas hoy por el Gobierno son: un complemento extraordinario para los pensionistas, de entre 200 y 100 euros, que ya había anunciado Montenegro la semana pasada, y una nueva bajada en el impuesto sobre la renta (la quinta de este Ejecutivo), concretamente hasta el sexto tramo, que bajarán entre 0,3 y 0,5 puntos, y que está "dirigida especialmente a los hogares de clase media".

Esta rebaja fiscal, según Montenegro, tendrá un impacto de 400 millones de euros.

También se aprobó una ayuda en los transportes a través de una ampliación del abono ferroviario verde a los servicios urbanos de Lisboa y Oporto.

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"Por solo 20 euros al mes se puede viajar en todas, absolutamente todas las líneas ferroviarias del país, con la excepción del Alfa Pendular", detalló Montenegro.

Por último, anunció una nueva ayuda para los sectores más expuestos al aumento de los precios de los combustibles, como lo son el sector del transporte de mercancías y de pasajeros, los taxis, las instituciones privadas de solidaridad social y las asociaciones humanitarias de bomberos.

"Por el bien de todos, debemos equilibrar la sensibilidad social con la responsabilidad financiera, el voluntarismo excesivo o las soluciones fáciles en el presente suponen problemas en el futuro. No cuenten conmigo, ni con el Gobierno, para alimentar ilusiones hoy que se conviertan en un alto precio que pagar mañana", aseveró Montenegro.

El Gobierno portugués ha rechazado recurrir a una reducción del IVA para contener el aumento de los precios, en un contexto de encarecimiento internacional del petróleo que está elevando el coste de los combustibles y aumentando la presión sobre los consumidores.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) indicó en su informe de septiembre que los futuros del crudo Brent, de referencia en Europa, cotizaban en torno a los 105 dólares por barril, 21 dólares más que a comienzos de agosto y un 45 % por encima del nivel anterior al conflicto.

La subida del crudo se transmite a los precios de la gasolina y el gasóleo y eleva también los costes de producción y transporte de las empresas, con efectos indirectos sobre los alimentos y otros bienes de consumo.

En Portugal, la inflación interanual se situó en agosto en el 3,3 %, según el último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE).