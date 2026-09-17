El Gobierno polaco proyecta convocar a más de 300.000 reservistas y reclutas en 2027

El proyecto prevé 20.000 nuevas plazas en el servicio militar profesional, 6.500 más que el año pasado, además de 200.000 reservistas y 83.700 efectivos de cuerpos auxiliares.

La medida de Defensa incluye la convocatoria de más de 200.000 ciudadanos para evaluar sus capacidades y asignarles a una unidad militar si hubiera una movilización.

Se trata del mayor llamamiento de los últimos años, y afectará a varones y mujeres de hasta 60 años, que deberán presentarse en el centro de reclutamiento asignado para que se evalúen sus capacidades físicas y conocimientos, tras lo cual pasarán a ser reservistas y a estar encuadrados de manera provisional en un cuerpo militar.

La no comparecencia injustificada o la negativa a asistir a la convocatoria puede acarrear desde una multa hasta el ser buscado y conducido por la Policía al centro de reclutamiento, en virtud de la Ley de Defensa de la Patria.

Además, si se estima oportuno, algunos de esos reservistas deberán someterse a un entrenamiento de hasta 90 días consecutivos.

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Esta estrategia refuerza la ambición asumida por Varsovia tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 para construir el Ejército terrestre más fuerte de Europa.

Las Fuerzas Armadas polacas superan ya, según datos del Ministerio de Defensa, los 220.000 efectivos, frente a los 130.000 anteriores a la guerra.

El objetivo es alcanzar la cifra de 300.000 militares en activo y hasta 500.000 sumando las reservas para 2039.

Para financiar el incremento de personal en las Fuerzas Armadas, el presupuesto dedicado a defensa ronda en 2026 el 4,8 % del PIB, frente al 4,7 % del año pasado.

Para 2027, el Estado polaco calcula un gasto del 4,5 % aproximadamente.