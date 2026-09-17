El Gobierno venezolano levanta las restricciones a webs de medios en medio del diálogo

"En cumplimiento de las instrucciones emanadas por la Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informa a la colectividad nacional sobre el restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales", dijo el ente regulador en un comunicado publicado en su web.

"A partir de esta fecha, las empresas proveedoras de servicios de Internet (PSI) que operan en el territorio nacional han recibido la notificación técnica para la habilitación en sus infraestructuras del dominio de varios portales informativos", continuó Conatel.

Hasta el momento, la ONG VE Sin Filtro contabiliza unos diez medios digitales desbloqueados.

VE Sin Filtro señaló que, según su "análisis preliminar", el levantamiento de las restricciones comenzó "de forma aparentemente simultánea" a la petición que hiciera el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a las 10:00 hora local del miércoles (02:00 GMT).

La medida llega justo cuando el Gobierno de Venezuela y un grupo opositor comenzará este jueves el segundo ciclo de las negociaciones respaldadas por Estados Unidos para una transición, en el que se espera que aborden las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.

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Entre los portales webs desbloqueados hasta el momento se incluye el de la revista colombiana Semana, aunque según el registro de la ONG unos tres todavía están bloqueados en algunas operadoras.

"De mantenerse esta medida, sería, junto con el desbloqueo de X, el primer retroceso importante de la censura en internet en Venezuela. Pero sigue siendo insuficiente, exigimos el cese de todos los bloqueos, incluyendo: medios, ONG, iniciativas políticas, plataformas de comunicación, VPN", pidió VE Sin Filtro.

En Venezuela, unos 200 dominios de internet, la mayoría relacionados con noticias, estaban bloqueados hasta el miércoles, según esa ONG.

Según el breve comunicado del Programa de Convivencia y Paz, creado por Rodríguez el pasado enero, la petición se hizo después de realizar un proceso de consultas con distintos sectores de los medios para "favorecer un ambiente de mayor y mejor comunicación, transparencia, diversidad y pluralismo".

Conatel reafirmó en su mensaje de hoy "su compromiso con la regulación del espectro radioeléctrico y la supervisión de las telecomunicaciones, velando permanentemente por el acceso seguro, ordenado y adecuado a los servicios de información y comunicación para todo el pueblo venezolano".