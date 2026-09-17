El jefe de la OTAN para el Sur cree que los socios ayudarían a España si lo pide por Ceuta

Colomina participó en el foro Diálogos para la Seguridad organizado por el diario El País en la sede del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden).

"Personalmente no tengo ninguna duda de que si España en algún momento decidiera invocar el artículo 5 (de la Alianza) por algo que ocurriera en Ceuta y Melilla, la Alianza respondería, porque España es un aliado comprometido, lo ha sido siempre", afirmó.

En principio, el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, según el cual un ataque contra un aliado se ha de entender contra todos, está limitado a los territorios en Europa y Norteamérica, por lo que las ciudades españolas, ubicadas en el norte de África, estarían excluidas.

No obstante, el alto cargo de la OTAN indicó que aunque "el artículo 5 no incluye a Ceuta y Melilla", a su juicio, globalmente "el Tratado de Washington es muy claro e incluye el territorio de todos nuestros aliados".

"Hasta ahora España no ha tenido la necesidad o nunca ha juzgado oportuno ni siquiera llegar a consultas del artículo 4, pero creo que la realidad es que políticamente la Alianza respondería si fuera necesario", afirmó.

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El artículo 4 está referido a las consultas entre los aliados sobre lo que alguno de ellos entienda como una amenaza a su integridad territorial, independencia política o seguridad.

Colomina también apoyó la idea de que la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, cuando entraron a la ciudad más de 70.000 personas desde Marruecos, se trató de un episodio de guerra híbrida.

"En un incidente de este tipo es difícil no pensar en que detrás no haya un componente de guerra híbrida", señaló el alto cargo de la OTAN.

Además, indicó que el artículo 5 del Tratado de Washington "podría ser aplicado en el caso de campañas de guerra híbrida", porque así se decidió conceptualmente en la Alianza años atrás.

En cuanto a cómo ocurriría, explicó que "la invocación del artículo 5 es una invocación política: España tendría que decidir primero invocar el artículo 5 y luego no hay ningún automatismo, el Consejo Atlántico decidiría si se apoya o no se apoya a ese aliado".