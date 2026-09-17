El liberal conservador Siegfried Muresan, designado como nuevo primer ministro de Rumanía

Rumanía tiene desde mayo un Gobierno interino tras perder el entonces primer ministro, el también liberal conservador Ilie Bolojan, una moción de censura en contra de su coalición formada por cuatro partidos.

Muresan, de 44 años, es el tercer primer ministro designado por Dan desde la caída de Bolojan y deberá ahora buscar una mayoría en las dos cámaras del Parlamento rumano para poder terminar la actual legislatura, que vence a finales de 2028.

El economista, de padre rumano y de madre de origen alemán, es miembro del Parlamento Europeo desde 2014 y su formación, el Partido Nacional Liberal (PNL), está integrada en el grupo del Partido Popular Europeo (PPE).

Dan subrayó hoy al anunciar la designación de Muresan que Rumanía necesita un Gobierno y se mostró convencido de que el país continuará su camino prooccidental.

"No contamos con una mayoría clara y, en estas condiciones, he optado por proponer para el cargo a la persona que actualmente cuenta con el mayor número de votos en las consultas, Siegfried Muresan", dijo el mandatario en una breve declaración ante la prensa.

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El primer ministro designado aceptó la propuesta en un mensaje en Facebook, si bien no acompañó al presidente durante su declaración, como es habitual.

Muresan debe ahora proponer un gabinete y obtener un voto de investidura en el Parlamento, lo que implica lograr el apoyo de 233 de los 465 parlamentarios rumanos (de la Cámara de los Diputados y del Senado).

Por el momento, cuenta solo con el apoyo del PNL, del partido centrista USR y del partido de la minoría húngara UDMR, que juntos suman 169 votos.

Los dos principales partidos del Parlamento, el socialdemócrata PSD y el ultranacionalista AUR, rechazaron la designación de Muresan.

Sorin Grindeanu, líder del PSD, dijo que recibió "con sorpresa y decepción" la propuesta de Dan y acusó a Muresan de hacer una "feroz campaña en Bruselas contra su propio país para recortar los fondos europeos".

Desde AUR aseguraron que el nombramiento del eurodiputado como primer ministro abre el camino a elecciones anticipadas o la posibilidad para que Dan acabe nominando a Grindeanu como primer ministro.