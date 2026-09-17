El líder de los hutíes afirma que los avances en el Yemen se deben al "apoyo divino"

En un discurso televisado, Al Huti felicitó a sus combatientes y sus seguidores por las "victorias" logradas en la última semana, cuando los hutíes emprendieron una ofensiva a gran escala en la costa del mar Rojo contra las fuerzas del Gobierno yemení internacionalmente reconocido..

La semana pasada, los insurgentes tomaron la ciudad portuaria de Moca, en el mar Rojo, y avanzaron hacia el estrecho de Bab al Mandeb, que es la puerta de entrada a esa vía marítima crucial para el comercio internacional, mientras que también se hicieron con varias islas e islotes.

La ofensiva y la reactivación de la guerra en el Yemen han hecho saltar las alarmas por la seguridad en uno de los cuellos de botella marítimos más estratégicos del planeta, especialmente en un momento en el que el tráfico sigue bloqueado en el estrecho de Ormuz.

Esos avances fueron respondidos con una campaña aérea de Arabia Saudí en favor de las fuerzas gubernamentales, que a su vez está siendo contestada con ataques transfronterizos de los hutíes contra ciudades, bases militares e infraestructura energética del reino wahabí, que es el mayor productor de petróleo de la OPEP.

Sin embargo, Al Huti defendió que el movimiento que lidera y que controla amplias zonas del Yemen desde 2014, incluida la capital, Saná, no representa una amenaza para Arabia Saudí y que sus ataques contra ese país son en "legítima defensa necesaria".

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Asimismo, recordó que Riad interviene en la guerra del Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en favor del Gobierno yemení, y calificó esa campaña de "injustificada", ya que supuso también un bloqueo del espacio aéreo y marítimo de las zonas del país controladas por el movimiento chií.

Los hutíes lanzaron una ofensiva en varias provincias del Yemen a mediados de julio, cuando también impusieron un bloqueo naval a Arabia Saudí en el mar Rojo tras acusar a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná para evitar el aterrizaje de un avión iraní, aunque fue el Ejército del Gobierno yemení quien se atribuyó ese ataque aéreo.

Desde entonces, los insurgentes han logrado grandes avances territoriales en el Yemen y lanzan casi a diario ataques contra Arabia Saudí, que ha denunciado que los misiles y drones de los hutíes han provocado severos daños en su infraestructura energética e incluso víctimas mortales.