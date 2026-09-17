El liderazgo republicano frena la actividad del Congreso y evita juicio político a Hegseth

El representante Thomas Massie, también republicano, presentó este martes ocho artículos de juicio político contra el jefe del Pentágono y, según el reglamento de la Cámara, ésta tendría que haber votado sobre el texto este jueves.

Aunque el motivo principal del juicio político presentado por Massie se centra en que ha utilizado la fuerza militar sin la autorización constitucional y legal que corresponde al Congreso para la guerra de Irán, la resolución incluye otras operaciones y acusaciones de abuso de poder.

La decisión de Johnson de enviar a casa a los legisladores un día antes de lo previsto (ya había acortado en dos semanas el periodo de sesiones este mes de septiembre) evita un proceso que podría haber resultado complicado para el secretario de Guerra del presidente Donald Trump, que ha sido criticado tanto por republicanos como demócratas.

El juicio político planteado por el republicano Massie, crítico habitual de las políticas de la Casa Blanca y de Trump, sorprendió a los republicanos que, según legisladores demócratas, quisieron evitar a toda costa una votación sobre el asunto.

El propio Massie también se pronunció en su cuenta de X al preguntarse "¿por qué estamos cancelando la sesión cuando hay tanto trabajo importante por hacer?", y concluyó que "es porque quieren evitar votar sobre mi legislación sobre Epstein y el juicio político a Hegseth".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La suspensión de las sesiones de votación y debate en la Cámara de Representantes evita incluso la posibilidad de someter la propuesta de Massie a un voto previo para ver si se acepta que la propuesta avance en el procedimiento legislativo, algo que hubiese permitido frenar el 'impeachment' si Johnson conseguía los apoyos necesarios, algo que no está claro.

El secretario de Guerra se ha convertido en una figura controvertida en la política en Estados Unidos y es cada vez más cuestionado por su gestión al frente del Departamento de Defensa, ahora llamado de Guerra, donde ha forzado la salida de importantes líderes militares y civiles antes y durante la guerra con Irán.

Además de las críticas demócratas, también dentro de la carrera militar se ha cuestionado la gestión de Hegseth, ya que se le acusa de haber creado un "clima de miedo" y de "politización" dentro del Pentágono.