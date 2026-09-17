El Parlamento letón aprueba una posible subida del 300 % en tasa al tránsito de grano ruso

En un votación que concluyó con 53 votos a favor y 12 en contra, el Parlamento autorizó que el Gobierno dé instrucciones a la unidad de cobro de tasas de Ferrocarriles Letones "para que evalúe la posibilidad" de imponer una tasa al tránsito de grano de origen ruso un 300 % superior a la tasa actual.

Los ingresos adicionales serían donados posteriormente para financiar la defensa de Ucrania.

"Letonia no debe facilitar el tránsito de grano ruso. Esta enmienda permitirá que se tomen mucho más rápido decisiones sobre la revisión de las tasas de infraestructura", declaró según un comunicado del Parlamento Aiva Viksna, la presidenta de la comisión de Presupuesto y Finanzas, responsable de impulsar la ley.

Por los puertos letones han pasado tradicionalmente grandes pero fluctuantes volúmenes de grano en tránsito desde Rusia.

Según datos del Servicio de Ingresos del Estado (VID) de Letonia, proporcionados a medios locales, los volúmenes han bajado de más de dos millones de toneladas en 2023 a 673.491 toneladas en 2025 y 139.400 toneladas en el primer trimestre de este año.

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El Gobierno del primer ministro Andris Kulbergs ha propuesto por otro lado inspeccionar los cargamentos de grano procedente de Rusia en busca de señales de que contienen grano cosechado en los territorios ucranianos ocupados (el llamado "grano robado"), pero esta opción parece técnicamente complicada de implementar.

Los ataques ucranianos contra instalaciones militares situadas en los puertos rusos en el mar Negro empleados para la exportación de grano han bloqueado el tránsito por esa ruta y han obligado a Rusia a buscar otros trayectos alternativos.