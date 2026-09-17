El PIB de Argentina se contrajo 0,6 % en el segundo trimestre de 2026

De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el PIB se contrajo tras haber registrado una tasa de crecimiento intertrimestral del 1,1 % en el cuarto trimestre de 2025 y del 0,7 % en el primer trimestre de 2026.

En la comparación interanual, el PIB logró en el segundo trimestre un alza del 2 %, mientras que en el primer semestre del año acumuló un avance del 2,2 %.

Entre abril y junio pasado los diversos sectores económicos de Argentina operaron en un escenario de aceleración de la inflación, con tasas interanuales de entre el 32,4 % y el 33,5 %.

De acuerdo con los datos oficiales difundidos este jueves, en la oferta global se combinó una contracción del 0,6 % del PIB con una bajada del 3,5 % en las importaciones de bienes y servicios en relación al primer trimestre de 2026.

Del lado de la demanda global se registró un descenso del 0,8 % en la formación bruta de capital fijo y una subida del 2,5 % en las exportaciones, mientras que el consumo privado cayó 2,4 % y el consumo público bajó el 2,3 %.

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En la comparación interanual, en el segundo trimestre hubo un avance del 2 % del PIB y una caída del 8,6 % en las importaciones.

En tanto, del lado de la demanda global se registró un derrumbe del 11,1 % en la formación bruta de capital fijo y un salto del 13,7 % en las exportaciones, mientras que el consumo privado creció apenas 0,4 % y el consumo público cayó 4,1 %.

Según el reporte oficial difundido este jueves, de los 16 sectores que conforman el PIB, en doce de ellos se observó una subida interanual de la actividad en el segundo trimestre.

Entre los sectores de peso, destacaron las mejoras de minería e hidrocarburos (+16,4 %), agricultura (+6,9 %) y actividad financiera (+4,8 %), pero sectores claves, como la industria (-2,1 %) y el comercio (0 %, variación nula), tuvieron un mal desempeño.

Los economistas privados que mensualmente consulta el Banco Central de Argentina para su informe de expectativas proyectan en promedio que en 2026 la economía argentina crecerá un 2,1 %, desde una expansión del 4,4 % en 2025.