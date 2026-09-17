El PSOE rechaza el texto de Ceuta en PE por "lenguaje ofensivo" y "no aportar soluciones"

"El PP ha impuesto con los tres grupos a su extrema derecha una mayoría con un lenguaje ofensivo que no aporta ninguna solución para Ceuta, pero intenta señalar culpables y, por tanto, criticar al Gobierno de España con un lenguaje que no responde a la verdad y que resulta inaceptable para los socialistas", dijo el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar.

Entre otras cuestiones, el texto afirma en su exposición de motivos que Ceuta "ha sido invadida" y ha visto cómo sus instalaciones de acogida, sus servicios sanitarios y sus infraestructuras han quedado "al borde del colapso".

López Aguilar señaló que su delegación "no puede estar de acuerdo" con medidas como la expulsión sin procedimientos "de los que llaman ilegales, incluidos los menores no acompañados", para los que existe un proceso vinculante para España recogido en el Pacto de Migración y Asilo y en el derecho internacional humanitario.

"Los socialistas españoles hemos trabajado constructivamente para una resolución que exprese solidaridad con la ciudadanía ceutí y valor añadido europeo a la solución de la crisis", aseguró.

Por su parte, la eurodiputada de Sumar Estrella Galán -responsable del grupo de la Izquierda en la negociación de un texto conjunto que nunca se llegó a pactar- coincidió en que la moción que ha salido adelante "no busca soluciones para Ceuta" y dijo que el PP quiere "seguir instrumentalizando la crisis con fines electoralistas".

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"Y lo hace contra la mayoría de las fuerzas democráticas de la cámara y gracias a la extrema derecha, que sigue avanzando en una estrategia de odio que deshumaniza a las personas migrantes", lamentó la eurodiputada de Sumar

La resolución del Parlamento Europeo sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio recabó este jueves el apoyo de populares, ultraconservadores, extrema derecha, soberanistas y la mitad del grupo liberal, mientras que socialdemócratas, verdes, izquierda y la otra mitad de la bancada liberal votó en contra.

Populares y socialdemócratas fracasaron el martes en su intento de presentar un texto pactado entre ambos junto a otros grupos políticos más pequeños.

Por contra, el PP celebró que, con esta resolución, el Parlamento Europeo "reclama a Marruecos que respete la soberanía española y su integridad territorial de manera incondicional" y exige al Gobierno de España que restablezca "de manera urgente la normalidad" en Ceuta.

"Aprobamos una Resolución que exige a Sánchez aplicar inmediatamente el Pacto Europeo de Migración y Asilo, garantizar la seguridad y acelerar el retorno de adultos y menores. (...) Rabat debe asumir su responsabilidad y readmitir a todos los irregulares. Europa logra en tres días lo que Sánchez no ha hecho en 50: escucha, ayuda y soluciones", dijo la eurodiputada popular Dolors Montserrat, en sus redes sociales.

También la delegación de Vox en la Eurocámara aplaudió lo que denominó "un duro golpe a Sánchez y a Marruecos" que demuestra que existe "una mayoría parlamentaria dispuesta a elevar la respuesta europea ante lo sucedido en Ceuta" y a exigir que la defensa de la frontera ceutí sea tratada "como una cuestión que afecta al conjunto de la Unión".

La formación ultraderechista añadió que buscará ahora sacar adelante una comisión especial de investigación en la Eurocámara "para investigar lo sucedido en la invasión de Ceuta y exigir responsabilidades al gobierno de Sánchez", para lo cual, asegura, ya cuenta con el apoyo de los populares europeos.