El turismo mundial se estanca en la primera mitad del año por impacto de la guerra de Irán

ONU Turismo estima que 690 millones de turistas internacionales viajaron hasta el mes de junio, unos 3 millones más que en los primeros seis meses de 2025, gracias a la aportación del primer trimestre.

Las llegadas globales aumentaron un 2 % en el primer trimestre de 2026, para luego disminuir un 1 % en el segundo, tras un descenso del 3 % en abril, una variación atribuida principalmente a que este año la Semana Santa comenzó en marzo y al impacto de la guerra en Irán.

"El impacto de la situación en Oriente Medio se extiende mucho más allá de la región, y es un claro recordatorio de que, en un mundo tan interconectado como el nuestro, la resiliencia debe fortalecerse en todas partes, no solo donde surge una crisis", aseguró la secretaria general de Turismo de la ONU, Shaikha Al Nuwais.

A nivel mundial, las llegadas disminuyeron un 3 % en junio, impulsadas por una caída del 6 % en Europa Occidental que la ONU atribuye en parte a las olas de calor registradas en algunos destinos.

Durante ese mismo mes el sudeste asiático experimentó una disminución del 5 % en las llegadas por la menor demanda de los mercados asiáticos, las tensiones geopolíticas, las interrupciones en el tráfico aéreo a través de Oriente Medio y el aumento de los costes de viaje.

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Algunos destinos en Oceanía también registraron descensos de hasta el 6 % en junio respecto a un año antes afectados por el tifón Sinlaku.