Emiratí DP World plantea a Perú invertir 1.470 millones de dólares en el puerto del Callao

El gigante logístico y portuario con sede en Dubai ha propuesto al Ejecutivo peruano una cuarta adenda a su contrato de concesión del muelle sur del puerto del Callao para incrementar su capacidad operativa y fortalecer la eficiencia de la cadena logística del país.

El anuncio de esta propuesta de inversión se hizo tras una visita realizada al Muelle Sur por parte de funcionarios del Gobierno peruano junto a representantes de DP World Callao para revisar las principales inversiones e iniciativas vinculadas al crecimiento de esta infraestructura portuaria.

La propuesta se encuentra en evaluación conjunta y requiere la articulación entre las entidades competentes, entre ellas la Autoridad Portuaria Nacional (APN), la Dirección General de Infraestructura de Transportes (DGISTR), Provías y la Municipalidad Provincial del Callao, precisó el Ministerio.

Al cierre de 2025, el Muelle Sur del Callao movilizó un récord de 2,07 millones de contenedores, equivalentes aproximadamente al 62,5 % de los contenedores movilizados en el puerto del Callao, según cifras de la terminal portuaria.

La capacidad actual del Muelle Sur del Callao alcanza los 2,7 millones de contenedores al año gracias a la ampliación inaugurada en 2024, con una inversión de 350 millones de dólares por parte de DP World.

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La entrada en operaciones de este muelle, que es el más largo del país -con una extensión de 1.050 metros y permite operar hasta tres buques al mismo tiempo- elevó la capacidad portuaria del Callao en un 80 %.