Emiten un mensaje de Dolly Parton grabado antes de su muerte para agradecer un premio

Parton falleció el 25 de agosto, pero antes, en una fecha no determinada, grabó este vídeo en el que aparece tan animada como solían ser todas sus apariciones públicas, según se puede ver en la web de la revista Variety.

"Hola, soy Dolly y me siento muy honrada de recibir el Premio a la Trayectoria de la Americana Music Association. La música de raíces, o lo que ahora se llama música americana, es la que tocaba de niña en las Smoky Mountains. Es esa misma música la que me trajo de vuelta al este de Tennessee en 1997 para escribir y grabar mi álbum 'Hungry Again'", señaló la artista.

Ese proyecto, aseguraba, le abrió las puertas "a una serie de álbumes de bluegrass y acústicos" que cambiaron el rumbo de su carrera "en muchos sentidos".

"Ahora, nuevos fans han descubierto esos álbumes, nuevas comunidades de música americana los han acogido con entusiasmo y, ahora, mirando hacia atrás, veo esta etapa de mi carrera como una especie de renacimiento musical".

La cantante agradeció el premio y cerró su mensaje con una frase -'Os querré siempre'- que es el título de uno de sus temas más conocidos: 'I Will Always Love You', que popularizó Whitney Houston como parte de la banda sonora de la película 'The Bodyguard' ('El guardaespaldas', 1992).

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El vídeo estuvo precedido de una introducción de Emmylou Harris y de una actuación de homenaje a cargo de Brandi Carlile y el trío I'm With Her, quienes interpretaron una de las canciones más personales de Parton, la autobiográfica 'Coat of Many Colors'.

Harris, que colaboró ​​con Parton en el álbum 'Trio' (1987) junto con Linda Ronstadt, dedicó unas emotivas palabras a su amiga.

"Hace apenas unas semanas, sucedió algo totalmente impensable: Dolly Parton nos dejó. Pero durante su tiempo aquí, esta pequeña y extraordinaria mujer hizo de este un lugar mejor, más brillante y más amable", afirmó.