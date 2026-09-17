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17 de septiembre de 2026 a la - 19:35

Estados Unidos aprueba vender 48 cazas F-35 a Arabia Saudí por 24.300 millones de dólares

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Washington, 17 sep (EFE).- El Gobierno estadounidense aprobó este jueves la venta a Arabia Saudí de 48 aviones de combate de última generación F-35 y equipamiento relacionado por un coste estimado de 24.300 millones de dólares, una operación que se anuncia en un momento en el que Riad encara un complicado panorama de seguridad por la guerra contra Irán y las ofensivas hutíes.

Por EFE
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Los 48 aparatos corresponden a la versión A, la que tiene capacidad de despegue y aterrizaje convencionales, según detalla el Departamento de Estado en un comunicado.

La partida se compone además de 49 motores Pratt & Whithney F-135-PW-100, uno de repuesto y los 48 restantes instalados en los cazas.

También se incluyen otros artículos a modo de equipamiento de apoyo, como dispositivos de comunicación, de guerra electrónica, software, equipos de apoyo para municiones o repuestos, además de servicios de soporte.

"Esta venta propuesta respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos al mejorar la seguridad de un aliado importante no perteneciente a la OTAN, el cual constituye una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en la región del Golfo", explica el Departamento de Estado en un comunicado.

La adquisición promete mejorar las capacidades disuasorias de Arabia Saudí y la interoperabilidad con fuerzas de Estados Unidos y otros actores regionales y de la OTAN, insiste Washington.

Desarrollado por Lockheed Martin con el apoyo de Northrop Grumman y la británica BAE Systems, el F-35 es un caza furtivo de quinta generación y es el avión de combate operativo más sofisticado de Estados Unidos.

La luz verde dada por Washington se da a conocer en un momento de creciente complejidad para las Fuerzas Armadas saudíes ya que la confrontación regional vinculada a Irán se superpone ahora con una escalada hutí desde Yemen que amenaza su territorio, infraestructura energética y rutas de exportación de petróleo.