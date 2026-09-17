Fiscalía en México dice que el sospechoso en el caso de Claudia Taroconte robó su teléfono

Las pesquisas apuntan a que la muerte de la joven se produjo por un robo, aunque el móvil aún no ha sido determinado, según informó este jueves la Fiscalía.

El sospechoso, identificado como Francisco Javier, alias El Trompas, cuenta con una ficha de búsqueda y captura desde el miércoles, cuando las autoridades lograron establecer su identidad.

Blumenkron explicó que videos de vigilancia, grabaciones de celulares e información aportada por ciudadanos permitieron identificarlo y seguir sus movimientos después del ataque.

Imágenes de cámaras de seguridad, difundidas en medios y redes sociales, muestran a un hombre con mochila negra, camisa blanca y pantalones cortos salir corriendo del lugar de los hechos tras el ataque.

El sospechoso, quien presuntamente cuenta con antecedentes penales, está siendo buscado mediante un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales en Morelos y otros estados del país.

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De acuerdo con Blumenkron, las autoridades han investigado “varios domicilios” en los que podría encontrarse el sospechoso.

El prófugo es señalado como probable responsable del delito de feminicidio, bajo el cual se investigan inicialmente las muertes violentas de mujeres en el país.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del ataque ni si existieron razones de género.

Tacoronte fue asesinada con un arma blanca el pasado sábado 12 de septiembre en Cuautla, donde había acudido a la Feria Nacional de Medicina Tradicional.

La joven canaria, de 21 años, había llegado a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico entre la Universidad de Granada (UGR) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Para cursar sus estudios residía en la ciudad de Cuernavaca, capital estatal situada a unos 80 kilómetros al sur de Ciudad de México y 50 kilómetros de Cuautla.

El asesinato ha provocado indignación dentro y fuera de México después de conocerse que Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, tras los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, que ya habían generado protestas y paros estudiantiles.