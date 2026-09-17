Fitch ve más creíble el presupuesto de México, pero insuficiente para estabilizar la deuda

En su análisis, la calificadora señaló que el Gobierno mexicano prevé que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más amplia del déficit, pasen del 4,1 % del PIB en 2026 al 3,9 % en 2027.

La meta, apuntó Fitch, es menos ambiciosa que el 3,5 % planteado en los Pre-Criterios de abril y prolonga una senda de consolidación lenta, de aproximadamente 0,2 puntos porcentuales por año.

No obstante, la agencia destacó cambios favorables, entre ellos supuestos económicos más realistas, toda vez que Hacienda prevé un crecimiento de entre 1,5 % y 2,5 % en 2027, con un punto medio del 2 %, cercano al 1,8 % calculado por Fitch.

También valoró que el ajuste dependa más de mayores ingresos que de nuevos recortes al gasto, que, a juicio de Fitch, ha alcanzado un límite práctico.

Las medidas buscan elevar los ingresos en 0,7 % del PIB el próximo año, aunque solo 0,4 puntos serían permanentes, mediante restricciones a deducciones empresariales y acciones contra la evasión.

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El resto correspondería principalmente a ingresos no tributarios de carácter temporal.

Pese a ello, Fitch estimó que un déficit cercano al 2,5 % del PIB sería necesario para estabilizar la deuda, alrededor de 1,5 puntos por debajo de la meta de 2027.

Además, proyectó que la deuda pública federal alcanzará el 58 % del PIB en 2026.

La calificadora también identificó a Petróleos Mexicanos (Pemex) como un riesgo adicional.

Aunque el presupuesto supone que la petrolera puede registrar un superávit antes de una inyección gubernamental equivalente al 0,3 % del PIB, Fitch señaló que la caída de la refinación y las mayores importaciones de combustibles muestran que su recuperación operativa sigue sin concretarse.

Tras la publicación de Fitch, la Secretaría de Hacienda defendió que la agencia destacó "mayor credibilidad del Paquete Económico 2027 y avances en la consolidación fiscal”.

Fitch recordó que mantiene a México en “BBB-” con perspectiva estable y vinculó riesgos a una consolidación insuficiente.