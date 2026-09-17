Francia elevó sus previsiones para la visita de León XIV tras éxito de su viaje a España

"¡Gracias a España por todo lo que nos hizo descubrir!", exclama en una entrevista con EFE Amaury Guillem, secretario general adjunto y director de Comunicación de la Conferencia de los Obispos de Francia, en la recta final de los preparativos para la esperada visita episcopal tras dieciocho años sin recibir un viaje apostólico.

"Cuando vimos lo que pasó en España, dijimos: 'tendría que ser (la misa multitudinaria) en los Campos Elíseos'", explicó Guillem al cifrar en alrededor de un millón de personas las que está previsto que participen en los actos programados durante los cuatro días de la visita, que llevará al Papa a París, Saint-Denis (a las afueras de la capital francesa), Lourdes y Metz.

La previsión inicial para la misa parisina había llevado a los organizadores a estudiar escenarios como la explanada de los Inválidos, donde Benedicto XVI celebró una misa en 2008, o el Campo de Marte, escenario del encuentro de Juan Pablo II en 1997, pero los planes cambiaron al ver las multitudes en España y trasladaron la gran celebración a los Campos Elíseos y la plaza de la Concordia.

"Afortunadamente se tomó esa decisión", dice Guillem, puesto que ya se han inscrito unas 600.000 personas para asistir a esa misa que León XIV celebrará el sábado 26 de septiembre, lo que ha obligado a ampliar el dispositivo previsto y alargarlo hasta la plaza de la Estrella, donde está el Arco del Triunfo, y a la avenida de la Grande-Armée, que conduce hasta el Arco de la Defensa.

"Esperamos dar un buen ejemplo", añadió al ser preguntado por el viaje que León XIV tiene previsto realizar del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú.

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También espera que León XIV mantenga en Francia y ante la Unesco el estilo mostrado durante su intervención ante el Parlamento español, donde abordó cuestiones de paz, migración, dignidad humana y vida.

"Dice las cosas claramente, sin rodeos, muy delicadamente, muy suavemente, de manera sincera, firme", señala Guillem, al incidir en que el papa puede mantener un tono respetuoso sin renunciar a formular posiciones exigentes.

A Europa, León XIV se dirigirá desde Metz, capital de la región del Mosela, marcada por las guerras mundiales y posteriormente por la reconciliación franco-alemana, y desde allí subrayará "la potencia de la reconciliación al servicio de la paz". "El papa quiere hablar a Francia y a Europa sobre la paz: recuerden de dónde viene el proyecto europeo", afirmó.

Mientras que la Unesco podría convertirse, según Guillem, en un espacio donde León XIV defienda la cultura, la educación y un uso adecuado de la inteligencia artificial como instrumentos para recuperar un multilateralismo orientado a la paz.

La cuestión migratoria será también uno de los asuntos de la visita a Francia. En España, el Papa pidió una respuesta "coordinada, solidaria y eficaz" y advirtió que ningún país puede afrontar por sí solo un desafío de esa magnitud.

Se trata, apunta Guillem, de una constante de la doctrina social de la Iglesia: el derecho de las personas a vivir dignamente en sus países de origen, la obligación de socorrer a quienes se encuentran en peligro durante sus desplazamientos y la necesidad de acoger e integrar en los países de destino."Cuando escuchamos lo que dijo León XIV en Canarias, repitió esto", rememoró.

La visita a Francia permitirá al papa volver sobre un asunto que tiene además una dimensión europea.

"El papa -dice Guillem- no viene a hacer política. Viene a decir aquello a lo que nos invita el Evangelio. El Evangelio es exigente, así que, si hay que decir palabras exigentes, las dirá. Y estas palabras pueden tener consecuencias políticas".

La reunión que León XIV mantendrá en Lourdes con siete víctimas de abusos sexuales en la Iglesia también sigue el modelo de un encuentro celebrado durante su viaje a España, donde departió con seis víctimas en privado.

"El papa quiso, como en Madrid, que fuera un pequeño grupo para tener tiempo para un intercambio interpersonal", explica Guillem, al destacar que esta cuestión está "en el corazón de la vida de la Iglesia hoy".