Clima en Paraguay: ¿Cómo estará el tiempo hoy y va a llover este fin de semana?

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados, sin mucha probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Sin embargo, las condiciones del tiempo cambiarían desde mañana, viernes, con precipitaciones y tormentas que afectarían a la mayor parte del país, incluyendo a Asunción, y se extenderían al menos hasta el sábado.

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Hoy se registra un notable aumento de la temperatura en comparación con días anteriores. Las máximas previstas para hoy son de 30 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este, 28 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco, con mínimas entre 10 y 18 grados.

Ciudad Temperatura mínima del jueves Temperatura máxima del jueves Concepción 15 °C 31 °C San Pedro 15 °C 31 °C Caacupé 14 °C 29 °C Villarrica 12 °C 29 °C Coronel Oviedo 13 °C 29 °C Caazapá 10 °C 28 °C Encarnación 10 °C 28 °C San Juan Bautista 11 °C 27 °C Paraguarí 12 °C 29 °C Ciudad del Este 13 °C 27 °C Asunción 14 °C 30 °C Pilar 11 °C 28 °C Pedro Juan Caballero 15 °C 27 °C Salto del Guairá 14 °C 26 ºC Pozo Colorado 15 °C 32 °C Fuerte Olimpo 18 °C 35 °C Mariscal Estigarribia 15 °C 33 °C

Se esperan máximas de 24 grados mañana en la capital y 27 grados el sábado, con mínimas de 20 grados.