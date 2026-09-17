Clima en Paraguay: ¿Cómo estará el tiempo hoy y va a llover este fin de semana?

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados, sin mucha probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.
Sin embargo, las condiciones del tiempo cambiarían desde mañana, viernes, con precipitaciones y tormentas que afectarían a la mayor parte del país, incluyendo a Asunción, y se extenderían al menos hasta el sábado.
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Hoy se registra un notable aumento de la temperatura en comparación con días anteriores. Las máximas previstas para hoy son de 30 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este, 28 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco, con mínimas entre 10 y 18 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del jueves
|Temperatura máxima del jueves
Concepción
15 °C
31 °C
San Pedro
15 °C
31 °C
Caacupé
14 °C
29 °C
Villarrica
12 °C
29 °C
Coronel Oviedo
13 °C
29 °C
Caazapá
10 °C
28 °C
Encarnación
10 °C
28 °C
San Juan Bautista
11 °C
27 °C
Paraguarí
12 °C
29 °C
Ciudad del Este
13 °C
27 °C
Asunción
14 °C
30 °C
Pilar
11 °C
28 °C
Pedro Juan Caballero
15 °C
27 °C
Salto del Guairá
14 °C
26 ºC
Pozo Colorado
15 °C
32 °C
Fuerte Olimpo
18 °C
35 °C
Mariscal Estigarribia
15 °C
33 °C
Se esperan máximas de 24 grados mañana en la capital y 27 grados el sábado, con mínimas de 20 grados.