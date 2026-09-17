Clima
17 de septiembre de 2026 a la - 05:25

Clima en Paraguay: ¿Cómo estará el tiempo hoy y va a llover este fin de semana?

Río Paraguay con el cielo nublado
Marta Escurra

Aunque las condiciones del tiempo en Paraguay se mantienen estables este jueves, en los próximos días se esperan lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados, sin mucha probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Sin embargo, las condiciones del tiempo cambiarían desde mañana, viernes, con precipitaciones y tormentas que afectarían a la mayor parte del país, incluyendo a Asunción, y se extenderían al menos hasta el sábado.

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Hoy se registra un notable aumento de la temperatura en comparación con días anteriores. Las máximas previstas para hoy son de 30 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este, 28 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco, con mínimas entre 10 y 18 grados.

CiudadTemperatura mínima del juevesTemperatura máxima del jueves

Concepción

15 °C

31 °C

San Pedro

15 °C

31 °C

Caacupé

14 °C

29 °C

Villarrica

12 °C

29 °C

Coronel Oviedo

13 °C

29 °C

Caazapá

10 °C

28 °C

Encarnación

10 °C

28 °C

San Juan Bautista

11 °C

27 °C

Paraguarí

12 °C

29 °C

Ciudad del Este

13 °C

27 °C

Asunción

14 °C

30 °C

Pilar

11 °C

28 °C

Pedro Juan Caballero

15 °C

27 °C

Salto del Guairá

14 °C

26 ºC

Pozo Colorado

15 °C

32 °C

Fuerte Olimpo

18 °C

35 °C

Mariscal Estigarribia

15 °C

33 °C

Se esperan máximas de 24 grados mañana en la capital y 27 grados el sábado, con mínimas de 20 grados.