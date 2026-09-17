Francia respalda estrechar la relación entre la UE y Canadá pese a las amenazas de Trump

"Tenemos vocación de crear vínculos cada vez más estrechos con Canadá", declaró hoy el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, a la televisión LCI.

El jefe de la diplomacia francesa matizó, no obstante, que la propuesta deberá ser estudiada antes de que Francia adopte una posición.

"Habrá que debatirlo, analizarlo y estudiarlo antes de que podamos tomar una posición", afirmó, y añadió que será necesario "dialogar y discutir también con las autoridades canadienses, con las que trabajamos extremadamente bien".

Recordó, en este sentido, que el presidente francés, Emmanuel Macron, se reunirá el domingo con el primer ministro canadiense en San Pedro y Miquelón (colectividad de ultramar francesa), frente a las costas de Canadá.

Preguntado por las amenazas de Trump, quien calificó una eventual asociación entre Canadá y la UE de acto muy hostil y amenazó con detener los intercambios comerciales con el bloque, Barrot defendió la autonomía de las decisiones europeas.

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"La soberanía es como las fronteras, como la democracia: no es negociable. Poco importan los riesgos, no es negociable", dijo. "Es la elección soberana de los Estados que deciden unir sus destinos".