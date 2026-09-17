Francia y Jordania refuerzan su cooperación en defensa ante las tensiones regionales

El pacto establece un marco para organizar la cooperación bilateral en defensa y seguridad, reforzar las capacidades defensivas de Jordania y permitir a ambos países contribuir conjuntamente a la seguridad y estabilidad regionales, según una declaración conjunta difundida tras el encuentro entre Abdalá II y el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Elíseo.

Macron reafirmó el compromiso de Francia con la seguridad y estabilidad de Jordania y ambos dirigentes destacaron la importancia de coordinar sus esfuerzos para favorecer la desescalada en Oriente Medio.

Francia condenó los recientes ataques iraníes contra Jordania y expresó su solidaridad con el reino. Ambos países respaldaron los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la crisis y reclamaron libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, así como seguridad marítima en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb.

Macron y Abdalá II inauguraron este jueves en París junto al presidente libanés, Joseph Aoun, una reunión de la iniciativa de Aqaba destinada a movilizar apoyo para las Fuerzas Armadas libanesas, identificar sus necesidades y reforzar la cooperación entre los países que las respaldan.

En la declaración conjunta, París y Amán expresaron su apoyo a los esfuerzos del Estado libanés para garantizar la seguridad del país, ampliar su soberanía sobre todo el territorio y mantener el monopolio estatal de las armas. También reclamaron el cumplimiento de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

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Los dos países reiteraron su respaldo a la creación de un Estado palestino independiente y soberano dentro de las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital, coexistiendo con Israel en paz y seguridad bajo una solución de dos Estados.

El presidente francés y el rey hachemita reclamaron medidas concretas y un calendario claro para avanzar hacia ese objetivo y apoyaron la aplicación plena de la Declaración de Nueva York del 29 de julio de 2025.

Rechazaron cualquier intento de anexión de Cisjordania o de desplazamiento de la población palestina por parte de Israel, y condenaron el proyecto de asentamientos E1.

También defendieron el mantenimiento del estatus histórico y jurídico de los lugares santos musulmanes y cristianos de Jerusalén, al tiempo que Macron destacó el papel de la monarquía hachemita como guardiana de esos lugares.

Asimismo, respaldaron la aplicación del plan de paz de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para estabilizar la Franja de Gaza y la resolución 2803 del Consejo de Seguridad, que apoya dicho plan. También reclamaron protección para los civiles y acceso humanitario sin trabas y en cantidades suficientes.

Además, Francia y Jordania reafirmaron su apoyo a la unidad, soberanía, seguridad y estabilidad de Siria y al Gobierno sirio en sus esfuerzos de reconstrucción, y pidieron a Israel poner fin a sus ataques contra el país.

Reclamaron igualmente la retirada israelí de los territorios sirios ocupados y el respeto del acuerdo de separación de fuerzas de 1974.

Respaldaron asimismo la hoja de ruta acordada por Jordania, Siria y Estados Unidos el 16 de septiembre de 2025 para poner fin a la crisis en Al Sueida y estabilizar el sur del país.