Fuerzas Armadas de Ecuador destruyen un campamento atribuido a una disidencia de las FARC

La operación se desarrolló en la Zona Minera Norte del cantón Urcuquí, en la provincia andina de Imbabura, en el norte del país, a partir de información de inteligencia militar.

El campamento, de aproximadamente 45 por 50 metros, albergaba armas, municiones, explosivos improvisados y distintos elementos logísticos y de alojamiento.

Los militares encontraron un fusil M16, una carabina Mossberg calibre 12, 888 municiones de calibre 5,56 milímetros, otras 32 municiones de distintos calibres y 21 artefactos explosivos improvisados, que fueron destruidos en el lugar.

También hallaron siete chalecos de combate, un radio con cuatro cargadores, trece mochilas, tres carpas, veinte colchones, prenda de uso civil y militar, dos linternas y un generador eléctrico inhabilitado, entre otros objetos.

Durante el rastreo, los uniformados detectaron manchas y rastros de sangre en varios puntos del campamento, aunque no localizaron a posibles heridos.

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Entre las evidencias figura además una cédula de ciudadanía de Colombia, cuya información será analizada por los servicios de emergencia, según el comunicado de las Fuerzas Armadas.

El Frente Oliver Sinisterra es uno de los grupos extranjeros que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, incluyó en la "guerra" que inició contra las bandas del crimen organizado local en 2024, cuando declaró al país bajo un "conflicto armado interno", que aún está vigente, por el alto nivel de violencia y criminalidad que ha habido en el país andino en los últimos años.