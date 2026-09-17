Gobernadora mexicana pide a Sheinbaum dialogar sobre seguridad, agua y ganado

Según una carta difundida este jueves por el periodista Ciro Gómez Leyva, el documento está fechado el 15 de septiembre y muestra sello de recibido de la Presidencia de la República ese mismo día.

Como primera solicitud, Campos pidió recibir a Sheinbaum a su llegada, como, afirmó, ha ocurrido en otras entidades, para darle la bienvenida y expresarle “de viva voz” la disposición de su Gobierno a trabajar con la Federación.

La segunda petición es que la presidenta acompañe a la Mesa Estatal de Seguridad en las instalaciones de la Torre Centinela, el principal centro de seguridad de la fronteriza Ciudad Juárez, donde la gobernadora plantea mostrarle la infraestructura de inteligencia y videovigilancia, sus resultados y los mecanismos de coordinación con las Fuerzas Armadas y las instituciones federales.

Campos solicitó además una reunión para abordar dos asuntos que calificó de máxima prioridad.

El primero es el agua, la situación de las presas y las negociaciones del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos -que regula el reparto y uso del agua de los ríos internacionales Tijuana, Colorado y Bravo-, así como las cuotas que podrían corresponder a los agricultores chihuahuenses en los próximos ciclos.

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El segundo es el gusano barrenador y la reapertura de la frontera para exportar ganado, tras cierres consecutivos desde noviembre de 2024.

La mandataria sostuvo que miles de familias productoras esperan desde hace meses una respuesta y pidió conocer la ruta y los tiempos previstos por el Gobierno federal.

“Sé bien qué distingue una visita de compromiso de una visita de convicción. Quiero que la suya, en Chihuahua, sea la segunda”, escribió Campos, quien afirmó que la relación entre la Federación y los estados se fortalece con “cercanía, diálogo y respeto”.

La visita de Sheinbaum a Ciudad Juárez está prevista para el 19 de septiembre dentro de su gira posterior al Segundo Informe de Gobierno.

La petición ocurre meses después del operativo de abril en la sierra de Chihuahua para desmantelar un laboratorio del narcotráfico, tras el cual murieron en un accidente dos agentes estadounidenses identificados como integrantes de la CIA y dos funcionarios estatales.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió investigaciones por la participación de los agentes extranjeros y posibles delitos contra la seguridad nacional.

En mayo citó a Campos como testigo; la gobernadora entregó un escrito, rechazó ser entrevistada y sostuvo que desconocía la presencia de los estadounidenses.