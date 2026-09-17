Guatemala repatriará el cuerpo de su ciudadano fallecido tras caída de helicóptero en EEUU

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) detalló a través de un comunicado que mantiene contacto con las autoridades locales para acompañar a los dos sobrevivientes, quienes ya recibieron el alta médica, y respaldar a los familiares de Edy Fernando Gutiérrez Mejía, la víctima mortal del siniestro.

Los tres afectados eran originarios del municipio de Cuilapa, en el departamento de Santa Rosa, una localidad situada a unos 65 kilómetros al sudeste de Ciudad de Guatemala.

"El MINEX lamenta el fallecimiento del connacional y reitera su compromiso con continuar brindando el acompañamiento consular a los afectados y sus familias", señaló la Cancillería en el comunicado.

Gutiérrez Mejía, de 29 años, se dedicaba al envío de encomiendas hacia Guatemala y trabajaba en un almacén del sector de Chatsworth cuando la aeronave cayó a tierra en la tarde del pasado martes.

El trágico suceso ocurrió cuando el helicóptero de la cadena de noticias NBC4 perdió la señal y se estrelló en un estacionamiento mientras cubría una colisión previa entre un autobús y una camioneta, que había dejado dos fallecidos.

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En el accidente aéreo perdieron la vida el guatemalteco en tierra, la reportera Eliana Moreno y el piloto George Marciniw, de la cadena NBC4, lo que elevó a cinco el total de víctimas mortales registradas entre ambos sucesos.

Las autoridades consulares darán acompañamiento a la familia en el proceso de repatriación del cuerpo de Gutiérrez Mejía, trámite que gestionarán de forma particular por encontrarse la víctima en calidad de turista.