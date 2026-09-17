Guinea-Conakri prohíbe la difusión de France 24 y bloquea sus plataformas digitales

"Se prohíbe la difusión de la cadena de televisión internacional France 24 con efecto inmediato en todo el territorio de la República de Guinea", indicó una resolución administrativa del HAC.

El organismo regulador también dispuso el cese inmediato de las transmisiones del canal por satélite, cable, aplicaciones móviles y sitios web y revocó con efecto inmediato las acreditaciones de prensa de todos sus corresponsales y colaboradores en el país.

La HAC justificó la prohibición al alegar que la dirección de France 24 se negó a aplicar una corrección notificada el miércoles, emitida después de que un presentador de la cadena se refiriera a Doumbouya como "presidente golpista".

Esto representa un "desafío abierto" al órgano de control y una "violación flagrante de la soberanía jurídica de la República de Guinea".

En respuesta a la sanción, la dirección de France 24 manifestó su "pesar" y aseguró haber presentado sus disculpas y corregido el "error" tanto en emisión en directo como en sus canales digitales.

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La cadena pública señaló que mantiene un diálogo "constructivo y honesto" con las autoridades guineanas para lograr la restitución de su señal en el país.

Doumbouya, líder de la junta que se hizo con el poder en el golpe de Estado de 2021, tomó posesión el 17 de enero pasado como nuevo presidente del país tras lograr el 86,72 % de los votos en los comicios del 28 de diciembre de 2025.

Desde el golpe de Estado se han reportado numerosos casos de secuestros y detenciones sin juicio de dirigentes opositores, activistas y periodistas críticos con el poder, con más de 15 desapariciones documentadas por la oposición del país africano.

Guinea-Conakri posee uno de los mayores depósitos de mineral de hierro del mundo y es el principal exportador de bauxita (mineral clave para producir aluminio), aunque gran parte de su población vive en la pobreza.