ICE se encamina a una década sin director nombrado, tras el retiro del nominado por Trump

La Casa Blanca retiró la nominación de Schroyer después de que el presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado, el republicano Rand Paul, pidiera al Departamento de Seguridad Interna (DHS) más información sobre la investigación enfocada en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis a manos de agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza el pasado enero.

Schroyer, un policía estatal de Oklahoma que se desempeña como asesor del DHS, fue nominado en junio pasado por el presidente Donald Trump como reemplazo de Todd Lyons, quien ejerció como director interino de ICE desde marzo de 2025 a mayo pasado.

David Venturella es actualmente el funcionario de mayor rango que ejerce las funciones de director eventual del ICE, tras el anuncio de la salida de Lyons, quien fue el octavo jefe a cargo de la agencia migratoria que desempeñó su puesto de forma provisional.

ICE se encamina a cumplir una década sin un director aprobado por el Senado de EE.UU.

Sarah Saldaña fue la última directora nombrada por la Cámara Alta, que ocupó el cargo de diciembre de 2014 a enero de 2017 durante la Administración del demócrata Barack Obama (2009-2017).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Thomas Homan (actual 'zar' de la frontera), Ronald Vitiello, Matthew Albence y Tony Pham ocuparon de forma interina el puesto de jefes de ICE en la primera presidencia del republicano Donald Trump (2017-2021).

El Gobierno del expresidente demócrata Joe Biden (2021-2025) tampoco logró que la Cámara Alta aprobara un jefe para la agencia migratoria, que tuvo entonces como directores provisionales a Tae D. Johnson y a Patrick J. Lechleitner.

Caleb Vitello fue elegido para ocupar la posición de forma interina tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, pero estuvo en el cargo solo dos meses debido a los pocos resultados en la campaña de deportación.

Lyons reemplazó a Vitello y tuvo que afrontar las críticas por la muerte de dos estadounidenses, Nicole Renée Good y Alex Pretti, en las redadas migratorias de Minnesota en enero pasado, por las que pregunta el senador Paul.

El exdirector interino de ICE también enfrentó críticas por el récord de fallecimientos de inmigrantes que se encontraban detenidos por el servicio migratorio y que ha seguido en aumento.

Lyons anunció su renuncia en marzo pasado después de testificar frente a un comité del Congreso estadounidense por el número de fallecidos bajo custodia de ICE.

Su salida no disminuyó la polémica sobre la agencia por el uso de fuerza excesiva de los agentes de ICE.

En julio de 2026 murieron por disparos de agentes de ICE dos hombres latinoamericanos en incidentes distintos y con menos de una semana de diferencia: Lorenzo Salgado Araujo, mexicano, en Houston (Texas), y Johan Sebastián Durán Guerrero, colombiano, en Biddeford (Maine).