Israel celebra en la ONU el acuerdo con Marruecos para abrir embajadas

Israel mantuvo una cumbre trilateral junto a Marruecos e Israel en el marco de los Acuerdo de Abraham, impulsados por Trump en 2020 para la normalización de las relaciones diplomáticas entre Tel Aviv y varios estados árabes.

"El pueblo judío tiene profundas raíces históricas en Marruecos. A medida que nuestras naciones se acerquen más, estos logros beneficiarán a ambos países", aseguró Danon ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad.

Con el pacto con Marruecos, ambos países se comprometen reforzar sus relaciones diplomáticas mediante la reapertura de las embajadas en ambos países y el impulso de las cooperación económica.

En el año 2000, ambos países cerraron sus oficinas en el exterior después de la Segunda Intifada, levantamiento del pueblo palestino contra la ocupación israelí en septiembre de ese año.

El acuerdo incluye también la ampliación de los vuelos directos entre ambos países y la inversión mutua.

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Según escribió en X el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, el pacto también incluye la "reafirmación del reconocimiento de EE.UU. de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental"

"Los escépticos estaban equivocados. A seis años de su firma, los Acuerdos de Abraham han resistido todas las pruebas", añadió Waltz.

El embajador estadounidense ante la ONU recibió al ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y al ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita.

En diciembre de 2020, Washington anunció un acuerdo entre ambos países para la normalización de sus relaciones diplomáticas.

Dos años más tarde, Israel anunció sus planes para establecer una embajada, pero no habían intercambiado embajadores.