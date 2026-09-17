Israel responde a 'NAZA' con violencia y amenazas contra sus creadores

"'Kapo' (denominación peyorativa que recibían los prisioneros de los campos de concentración que colaboraban con los nazis), eres bienvenido de saltar a Gaza (...) disfrutarás de los túneles al máximo" o "Yuval no regreses. Te lo recomiendo" son algunos de los cientos de mensajes y amenazas dirigidos contra los realizadores israelíes en una publicación en Instagram del Festival de Cine de Nueva York, donde se proyectará el documental la próxima semana.

Otros los protagonizaron activistas de extrema derecha como el ultranacionalista y convicto Mordechai David, que pasó de las palabras a la acción este miércoles, acudiendo a una protesta frente a la vivienda de los padres de Szor con el fin de intimidarlos.

Allí, decenas de personas se concentraron coreando consignas como "ejecuten a los traidores", un calificativo que se repite en las redes para hablar de estos dos periodistas, oscarizados por un documental anterior sobre la violencia colona en Cisjordania.

"Desde hoy los perseguiremos en todos los lugares del país, ellos y sus familias no pisarán esta tierra de manera legal", amenaza David -con más de 100.000 seguidores en Instagram y que este año recibió una orden de alejamiento de la vivienda de otro activista de izquierda-, en uno de los vídeos de la protesta que él mismo grabó.

Ziv Baranes, otro activista de ultraderecha con 19.000 seguidores en Facebook, publicó este jueves una llamada a una nueva movilización frente a la casa de la familia de la directora. "Deberían avergonzarse de caminar por aquí, porque en cada esquina les gritarán que son traidores", dice en su mensaje.

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Ya en 2024, manifestantes de derechas acudieron a la vivienda de la familia de Abraham en Beersheva (sur), tras ser galardonado en la Berlinale por su primer documental 'No Other Land' -codirigido por Szor y los palestinos Basel Adra y Hamdan Ballal- y en cuyo discurso pidió el fin de la ocupación israelí y de la ofensiva contra Gaza.

Los insultos vinieron también de otras figuras como el exrehén de Hamás en Gaza Eli Cohen, que en sus redes llamó "imbéciles" a los directores y pidió a los israelíes "salir a la calle, colgar sus carteles y difundir sus fotos en todos los medios posibles".

Y por parte de tertulianos en canales televisivos israelíes de canales como el 14, muy vinculado al Gobierno de Benjamín Netanyahu. "Persíguelos, persíguelos, no les des tregua. Si se atreven a poner un pie en Israel, no se les debe dar ni un minuto", dijo en esa cadena el periodista Yehuda Schlesinger.

Vídeos hechos con inteligencia artificial contra los dos periodistas también circulan por las redes, mostrándolos en prisión -vídeo compartido por el ministro ultra Itamar Ben Gvir- o caminando por las calles de Gaza atacados por palestinos.

Esta violencia fue denunciada por el Sindicato de Periodistas de Israel, que en un comunicado se mostró "consternado" por ella y defendió la libertad de expresión como herramienta para permitir el debate, en este caso sobre las acciones del Ejército, una institución ampliamente respetada en Israel.

De las redes, las descalificaciones pasaron a las calles, como fue el caso del mural realizado en la ciudad costera israelí de Ascalón, donde el grafitero Dudi Shoval pintó los rostros de los cineastas sosteniendo un cartel con un número de prisionero y con la palabra "Traidores" superpuesta.

Pintó el mural el martes y este miércoles por la noche alguien dibujó la palabra 'Héroes' sobre la de 'Traidores', lo que evidencia una minoría en el país de defensores del trabajo de los periodistas a la hora de denunciar la masacre israelí en Gaza.

El acoso en redes y en las calles, sin que de momento los directores hayan pisado Israel y antes de que el documental sea accesible al público, convive con una campaña de desprestigio por parte del Gobierno de Netanyahu, que ha llamado a quitarles la ciudadanía y a investigar a los militares que relatan en 'NAZA', bajo anonimato por miedo a las consecuencias, una política israelí de matanza de civiles en Gaza.