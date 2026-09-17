Italia eleva a 51 los muertos por el virus del Nilo Occidental y supera las cifras de 2025

En el mismo periodo de 2025, el número de muertes se situaba en 47 y los contagios confirmados sumaban 647.
De los 657 casos detectados en 2026, 345 corresponden a la forma neuroinvasiva, la más grave de la enfermedad, incluidos cinco casos importados de Maldivas, Francia, Bélgica, Grecia y Países Bajos.
También se han notificado 80 casos asintomáticos identificados en donantes de sangre, 224 casos de fiebre (uno de ellos importado de Burkina Faso), 4 casos con otros síntomas y 4 asintomáticos adicionales.
La letalidad de las formas neuroinvasivas autóctonas se sitúa actualmente en el 14,7 %, frente al 15,8 % registrado en el mismo periodo del año pasado.
El virus, transmitido por mosquitos del género Culex y con aves migratorias y gaviotas como reservorios principales, está presente actualmente en 82 provincias distribuidas en 19 regiones del país.
Paralelamente, el boletín notifica 14 casos del virus Usutu: ocho en Lombardía (norte), dos en Lacio (centro) y uno en Emilia-Romaña (norte), Marcas (centro), Piamonte (norte) y Véneto (norte), respectivamente.
Por otra parte, hasta el 15 de septiembre el ISS ha registrado 294 casos confirmados de dengue, 37 de ellos autóctonos y el resto vinculados a viajes al extranjero, sin que se hayan producido fallecimientos.
Se han identificado tres brotes de transmisión local en las regiones de Toscana (centro), Apulia (sur) y Lombardía (norte).
Asimismo, se han contabilizado 28 casos de chikunguña (uno de ellos autóctono) y 3 del virus del Zika, todos ellos importados, sin ningún deceso en ambos casos.