Italia eleva a 51 los muertos por el virus del Nilo Occidental y supera las cifras de 2025

En el mismo periodo de 2025, el número de muertes se situaba en 47 y los contagios confirmados sumaban 647.

De los 657 casos detectados en 2026, 345 corresponden a la forma neuroinvasiva, la más grave de la enfermedad, incluidos cinco casos importados de Maldivas, Francia, Bélgica, Grecia y Países Bajos.

También se han notificado 80 casos asintomáticos identificados en donantes de sangre, 224 casos de fiebre (uno de ellos importado de Burkina Faso), 4 casos con otros síntomas y 4 asintomáticos adicionales.

La letalidad de las formas neuroinvasivas autóctonas se sitúa actualmente en el 14,7 %, frente al 15,8 % registrado en el mismo periodo del año pasado.

El virus, transmitido por mosquitos del género Culex y con aves migratorias y gaviotas como reservorios principales, está presente actualmente en 82 provincias distribuidas en 19 regiones del país.

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Paralelamente, el boletín notifica 14 casos del virus Usutu: ocho en Lombardía (norte), dos en Lacio (centro) y uno en Emilia-Romaña (norte), Marcas (centro), Piamonte (norte) y Véneto (norte), respectivamente.

Por otra parte, hasta el 15 de septiembre el ISS ha registrado 294 casos confirmados de dengue, 37 de ellos autóctonos y el resto vinculados a viajes al extranjero, sin que se hayan producido fallecimientos.

Se han identificado tres brotes de transmisión local en las regiones de Toscana (centro), Apulia (sur) y Lombardía (norte).

Asimismo, se han contabilizado 28 casos de chikunguña (uno de ellos autóctono) y 3 del virus del Zika, todos ellos importados, sin ningún deceso en ambos casos.