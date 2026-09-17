Jamaica recibirá pronto migrantes de terceros países tras finalizar acuerdo con EE.UU.

La ministra jamaicana de Asuntos Exteriores, Kamina Johnson Smith, confirmó en declaraciones de este jueves en medios locales que "ambos Gobiernos han finalizado los procedimientos operativos relacionados con el memorando de entendimiento", firmado a principios de este año.

"Dichos acuerdos se cerraron teniendo en cuenta las limitaciones de capacidad de Jamaica y nuestra convicción en los principios de una migración segura, ordenada y legal", indicó Johnson Smith.

La ministra reiteró que, bajo ninguna circunstancia, habrá más de 25 nacionales de terceros países presentes en la isla y que, durante su estancia, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) les proporcionará servicios básicos, como atención sanitaria y asesoramiento.

"No hemos acordado recibir a 10.000 personas. Hemos negociado salvaguardias para abordar las limitaciones de capacidad y, por tanto, hemos acordado un máximo de 25 personas por periodo de dos semanas; la OIM, por supuesto, se encargará de gestionar su retorno", subrayó.

Además, la jefa de la diplomacia detalló que este acuerdo se suspenderá si diez de esos migrantes solicitan permanecer en Jamaica mediante procedimientos de asilo u otras solicitudes de carácter humanitario.

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Jamaica se suma así a la treintena de países que mantienen acuerdos similares con la Administración de Donald Trump, incluidos otros miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) como Guyana, Dominica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Granada.

A principios de este mes, seis personas, entre cubanos y afganos, llegaron a Guyana como parte del primer grupo de migrantes reubicados en el marco de su acuerdo con Washington.