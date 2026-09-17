John Leguizamo interpretará al villano principal del thriller 'Miami Vice '85'

La adaptación de la serie de televisión de 1980 que explora el glamour, la corrupción y el auge del narcotráfico en Miami, tendrá como protagonistas a Austin Butler y el oscarizado Michael B. Jordan.

Butler da vida Sonny Crockett, mientras que Jordan interpreta a Ricardo 'Rico' Tubbs, dos detectives encubiertos que se infiltran y combaten el narcotráfico y otros elementos criminales en el sur de Florida.

La producción de esta película, cuyo estreno está previsto para el 19 de mayo de 2028 a través de Universal Pictures, comenzará en noviembre y se filmará en Nueva York y Miami en formato IMAX.

2026 ha sido un año importante para el actor colombiano gracias al estreno de 'The Odyssey', de Christopher Nolan, en el que interpretó a Eumeo, el fiel amigo ciego de Odiseo, a quien dio vida Matt Damon.

Leguizamo también forma parte del elenco de la próxima película, aun sin título, del dueto de directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, más conocidos como los Daniels, y en agosto presentó su libro infantil 'Kiki y la lata'.