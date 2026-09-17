La argentina TGN invertirá 2.200 millones de dólares en nuevo gasoducto desde Vaca Muerta

El nuevo gasoducto, denominado Manuel Belgrano, abastecerá al mercado doméstico, sustituirá anualmente importaciones por 700 millones de dólares y permitirá exportaciones por 450 millones de dólares al año.

El proyecto prevé la construcción de un gasoducto de 753 kilómetros de extensión en dos tramos, entre Tratayén -en la provincia de Neuquén, en el corazón de Vaca Muerta- y La Carlota, en la provincia de Córdoba (centro), atravesando rambién las provincias de Río Negro (sur), La Pampa (centro) y San Luis (centro).

La construcción del ducto demandará una inversión de 1.500 millones de dólares, cifra que se eleva a 2.200 millones de dólares con el presupuesto para la ejecución de las obras complementarias.

La obra será clave para evacuar la producción de Vaca Muerta, la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional, y para abastecer la demanda de industrias y centrales de generación eléctrica del centro del país y para incrementar las exportaciones a países vecinos.

El gasoducto tendrá una capacidad inicial de transporte de 13 millones de metros cúbicos diarios, proyectándose la puesta en funcionamiento para abril de 2029.

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"Argentina tiene una oportunidad extraordinaria para transformar, con una infraestructura troncal, el gas de Vaca Muerta en energía competitiva, con producción local, sustitución de importaciones y la generación de saldo exportable",señaló Horacio Pizarro, director ejecutivo de TGN.

La compañía opera una red de gasoductos de 11.300 kilómetros en el centro y el norte de Argentina que se vinculan con Chile, Brasil, Bolivia y Uruguay.

El 56% de TGN está en manos de Gasinvest, una sociedad conformada por Tecpetrol y Compañía General de Combustibles, mientras que otro 24 % pertenece a Southern Cone Energy y el 20 % restante cotiza en la Bolsa de Buenos Aires.