La bolsa de São Paulo sube 0,24 % tras vivir jornada volátil por un anuncio del Gobierno

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, finalmente acabó en los 185.992 puntos básicos, impulsado en gran medida por la subida de los papeles de la minera Vale, uno de sus principales valores.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,24 % respecto al dólar, que acabó cotizado a 5,139 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Tras la caída del 0,51 % registrada ayer, la bolsa abrió la sesión en verde.

Sin embargo, luego experimentó una baja brusca superior al 1 % cerca de las 11.00 hora local (14.00 GMT), horario que coincidió con el anuncio del Gobierno brasileño sobre un aumento del 15 % en el programa de subsidio social.

Este movimiento oficial reascendió las preocupaciones del mercado respecto a la trayectoria fiscal del país. Según estimaciones oficiales, el impacto fiscal de esta medida será de 5.800 millones de reales (unos 1.120 millones de dólares) en lo que resta del año y de alrededor de 22.000 millones de reales (unos 4.260 millones de dólares) para 2027.

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Durante el anuncio, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, buscó calmar a los inversores asegurando que hay dinero disponible y que la medida se aplicará de forma responsable, dado que el gasto ya se encuentra contemplado dentro del presupuesto de este año.

Hacia el inicio de la tarde, el índice fue aminorando las pérdidas y volvió a operar con ganancias.

Asimismo, en la víspera el Banco Central de Brasil anunció su quinto recorte de la tasa básica de interés del país en 0,25 puntos, hasta el 13,75 % anual, una medida esperada por el mercado en medio de una desaceleración de la inflación.

Con todo, los valores de la minera Vale recuperaron casi la totalidad de las pérdidas de este miércoles y crecieron un 2,07 % esta sesión.

Distinto destino tuvieron las acciones de Petrobras, que figuraron entre las más negociadas y cayeron un leve 0,08 %.

Este jueves, la estatal brasileña informó que amplió su presencia en África, con la firma de ocho contratos para explotar crudo y gas en áreas ubicadas en aguas profundas del litoral de Costa de Marfil.

Los principales bancos cerraron con rumbos distintos: Santander Brasil creció un 2,52 % y Banco do Brasil lo hizo un 0,31 %.

Itaú Unibanco cerró prácticamente estable (-0,09 % menos que la víspera), mientras que Bradesco encabezó el podio de las más negociadas del día y se llevó una pérdida del 0,33 %.

Las altas del día fueron para las acciones preferenciales de la empresa textil Renauxview (20,90 %), seguida por las ordinarias de la financiera Arandu Investimentos S.A. (18,37 %).

El volumen financiero en la bolsa paulista superó los 26.807 millones de reales (5.222 millones de dólares), en casi 3,5 millones de operaciones, según resultados preliminares.