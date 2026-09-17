La Bolsa Mexicana de Valores gana 0,58 % en una sesión de avances en el mundo

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas ante la caída de los precios del petróleo a nivel internacional", comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

Mientras que en Estados Unidos los tres principales índices (Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500) avanzaron.

En México, indicó Siller, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia del 0,58 % para ganar en dos de las últimas tres sesiones".

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron los avances de las emisoras Televisa (+3,93 %), Qualitas (+3,13 %), Gruma (+3,01 %), Genomma Lab (+2,28 %) y Grupo México (+2,15 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, explicó que con el movimiento positivo de este jueves, el índice mexicano acumula una baja del -2,38 % en lo que va de septiembre, y se apunta un retroceso del -0,68 % en lo que va del año.

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,11 % frente al dólar, al pasar de 17,15 a 17,17 unidades por billete verde, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 161,8 millones de títulos por un importe de 18.038 millones de pesos (unos 1.050 millones de dólares).

De las 771 firmas que cotizaron en la jornada, 470 terminaron con sus precios al alza, 268 tuvieron pérdidas y 33 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 8,22 %; del club de fútbol América (Aguilas CPO), con el 4,72 %, y de la comercializadora de productos químicos Grupo Pochteca (POCHTEC B), con el 4,24 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el -7,14 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -5,84 %, y del Grupo Industrial Saltillo (GISSA A), con el -5,02 %.